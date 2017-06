Juninho en route pour Lyon ?

Annoncé par Jean-Michel Aulas, lors d'une conférence de presse exceptionnelle, Juninho pourrait devenir le prochain directeur sportif de Lyon. Justement un rendez-vous est prévu avec l'ancien capitaine des Gones.

Jean-Michel Aulas veut continuer à structurer le club pour la saison prochaine et a évoqué ce matin en conférence de presse la possible arrivée d'un directeur sportif. Le portrait du président de l'OL fait largement penser à un ancien de la maison...Juninho !



Si l'affaire n'est pas close pour le moment, ça ne devrait pas tarder. D'après L'Équipe, l'Olympique Lyonnais aurait activé plusieurs pistes récemment, tout en gardant Juninho comme priorité. Le Brésilien devrait rencontrer les dirigeants lyonnais « prochainement » à Londres, afin de définir son futur rôle et le champ d'action qui sera le sien au sein de son ancien club. Le quotidien explique que son arrivée pourrait mettre un terme à la mission de Gérard Houiller mais également à celle de Bernard Lacombe ! Affaire à suivre...





.@JM_Aulas "On espère faire revenir un ancien de la maison, qui avait un gros mental. Juninho ? Il aurait le profil oui..." — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017







.@JM_Aulas "Le lien entre B.Lacombe et G.Houllier a été nul. La situation va changer" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017