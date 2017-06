Jovetic ne viendra pas à l'OM

Alors qu'il était annoncé comme un potentiel joueur de l'Olympique de Marseille, Jovetic ne devrait pas rejoindre Marseille cet été d'après la Gazzetta dello Sport.

Selon la Gazzetta dello Sport, Stefan Jovetic ne viendra pas à Marseille cet été. La cause de cette non venue ? Le salaire du joueur qui est jugé trop élevé par le président marseillais. Jovetic touche actuellement 3,5 millions d'euros par an (soit 300 000 euros par mois). Marseille ne peut pas s'aligner sur ce salaire pour le moment. Le prix de l'international monténégrin s'élèverait à 12 millions d'euros.