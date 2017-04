Jemerson: "la lutte avec Paris promet jusqu'à la fin"

Même si Monaco joue ce soir un quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, les hommes de Leonardo Jardim n'oublient pas qu'ils restent leader de la Ligue 1. Interrogé par la presse, le Brésilien Jemerson a donné son avis sur cette lutte acharnée avec le PSG. Une lutte qu'il compte bien remportée.

"Tout le monde s'attendait à ce que le PSG gagne le championnat avec une grande marge. Nous avons commencé la saison en prenant les matchs les uns après les autres et en leur donnant de l'importance. C'est important que nous nous focalisions sur notre jeu et arrêtions de regarder ce que faisait le PSG. Ce fut déterminant pour que les gens croient en nous, comme la saison dernière, et que nous pussions continuer solidement dans cette lutte, qui est si féroce et dure, et qui promet jusqu'à la fin", a-t-il lâché dans un entretien accordé à Marca.



GZ