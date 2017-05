Jardim va rencontrer les dirigeants du PSG

D'après les informations de la télévision portugaise, Paris veut attirer l'entraîneur de l'AS Monaco pour la saison prochaine.

Direction Paris pour Jardim ? C'est peut-être le transfert le plus improbable de l'été en Ligue 1. Depuis plusieurs jours, le JDD, L'Équipe et la télévision portugaise évoque un interêt du PSG pour l'actuel entraîneur de Monaco. Le champion de France ne souhaite pas pour le moment laisser partir son coach mais l'idée est bien présente dans les têtes de la direction du Paris Saint-Germain.



Selon les informations de SIC Noticias, le PSG veut le technicien portugais. Et après certaines sources du média, les dirigeants vont rencontrer dans les jours qui arrivent l'entraîneur monégasque. Une rencontre qui peut donc sonner la fin de l'ère Emery au PSG...