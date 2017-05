Jardim réclame un point de plus à ses joueurs !

Même si le sacre de Monaco ne fait plus aucun doute, Leonardo Jardim n'a pas souhaité dire que le club de la Principauté avait remporté le titre. Après la victoire contre Lille (4-0), le coach portugais a remobilisé ses troupes en vue du match en retard face à Saint-Etienne. "Nous avons encore besoin d'un point. Il faut encore travailler sérieusement pour aller le chercher. Je demande un dernier effort à mes joueurs. Je respecte trop le foot. Je ne suis pas ici pour rigoler."



A l'inverse, après la victoire du PSG face à Saint-Etienne (5-0), ce dimanche à Geoffroy-Guichard pour la dernière de Galtier à domicile, Unai Emery a assumé à demi mot sa responsabilité dans la perte du titre de champion de France. Avec trois points de retard et une différence de buts défavorable, la formation parisienne ne peut plus rejoindre Monaco.