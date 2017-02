Jardim donne des nouvelles de Germain et Sidibé

Si Monaco s'est imposé à Montpellier (2-1) et a conservé la première place, le club de la Principauté a perdu sur blessure deux de ses cadres.



Valère Germain et Djibril Sidibé ont dû quitter le terrain, laissant planer un doute sur leur participation au huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Après le match, Leonardo Jardim ne s'est pas prononcé. "Il y a besoin de faire des examens (pour Germain, ndlr), voir si ce n'est pas seulement une contracture. Je ne sais pas s'ils manqueront le match de Ligue des champions, et je ne pense pas à ça, je pense à Metz, Bastia, et après seulement à City, si tu penses déjà à ce match tu prépares mal les autres."