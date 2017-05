Jallet défend le bilan de la saison

Victorieux du MHSC sur le score de 3-1 lors de la 37e journée de Ligue 1, le latéral droit lyonnais, Christophe Jallet a exprimé son avis sur la saison des Gones qu'il ne trouve pas si mauvaise que ça.

"On dit qu'on a fait une mauvaise saison mais au final il y a trois équipes qui ont été très fortes devant, on n'a pas su se mettre à leur niveau mais on a déjà plus de points que la saison passée avec une demi-finale de Coupe d'Europe en plus", a fait remarquer l'international français au micro de beIN Sports.