Idriss Saadi à Strasbourg (off.)

Plombé par le départ de son buteur Khalid Boutaïb, Strasbourg doit recruter en attaque. Et le promu alsacien avait ciblé un ancien sociétaire du championnat de France. Le quotidien sportif France Football nous annonce que Idriss Saadi, qui appartient à Cardiff mais qui avait été prêté la saison dernière à Courtrai, s'est engagé avec le promu Strasbourg pour les quatre prochaines saisons.



Formé à Saint-Etienne, et également passé par Reims, le Gazélec Ajaccio et Clermont, Idriss Saadi serait en contact avancé avec l'équipe de Thierry Laurey. Âgé de 25 ans, l'international algérien est sous contrat avec Cardiff City, qui l'a prêté la saison dernière à Courtrai. Auteur de 14 buts en Jupiler Pro League, l'attaquant algérien s'était totalement relancé grâce au championnat belge la saison dernière.



