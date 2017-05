Hilton prolonge avec Montpellier

Vitorino Hilton prolonge à Montpellier ! Alors qu'il va fêter ses 40 ans en septembre prochain, le défenseur central brésilien a rempilé pour une saison dans l'Hérault.



"C'est notre libéro champion de France, quelqu'un d'attachant et de facile à vivre et surtout un leader dans le vestiaire donc c'était important pour nous de l'avoir une saison de plus. C'était le deal avec lui de prolonger d'une saison supplémentaire. Il a répondu présent cette saison et en concertation avec le staff on a convenu qu'il pouvait faire une saison de plus", a justifié Laurent Nicollin, le président délégué du MHSC.