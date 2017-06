Henrique est arrivé, le mercato peut commencer

Les dirigeants parisiens ont officialisé l'arrivée d'Antero Henrique au poste de directeur sportif.

Le Portugais est chargé "d'impulser un nouvel élan à la politique sportive du Club pour optimiser la compétitivité du groupe professionnel et renforcer la capacité du Club à détecter, recruter et former les talents de demain". Il prend donc la succession d'Olivier Létang et Patrick Kluivert.



Sur le site officiel parisien, Antero Henrique s'est réjoui de rejoindre les rangs du club francilien. "Je suis extrêmement heureux et honoré de la confiance que me témoigne Nasser Al-Khelaifi. Le Paris Saint-Germain me confie d'importantes responsabilités sportives, que j'entends assumer avec beaucoup de rigueur, a-t-il expliqué. Je suis impatient de mettre mon expérience au service d'un club qui s'est affirmé, en quelques années seulement, comme l'un des meilleurs clubs européens. J'ai l'ambition et la volonté de tout faire, jour après jour, pour créer la dynamique capable d'installer durablement le Paris Saint-Germain au plus haut niveau."