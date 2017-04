Harit souhaite prendre son temps

Nantes est un bon club formateur et la formation Canaris le prouve avec la petite pépite Amine Harit. Partenaire de Kylian Mbappé ou encore Lucas Tousart cet été lors de la victoire finale à l'Euro des moins de 20 ans, le jeune talent ne veut pas griller les étapes.

"Je n'ai pas signé pour partir cet été. Je l'ai fait pour montrer que je tenais au club. Pour eux c'était une récompense pour mon Euro et mon début de saison et pour moi, c'était pour montrer que je ne voulais pas partir vite et que ça me faisait plaisir de rester", a confié celui qui vient en effet de prolonger à Nantes, et n'entend pas sauter les étapes en changeant de club dès cet été.