Harit a la tête sur les épaules, il reste à Nantes

Actuellement avec l'Equipe de France des moins de 20 ans à la Coupe du monde, Amine Harit a définitivement décidé de son avenir. Et bonne nouvelle pour les supporters des Canaris, il devrait rester la saison prochaine.

" C'était juste après l'Euro, j'ai eu une discussion avec mon agent par rapport à ça, le mieux c'était de rester à Nantes. Ça ne servait à rien de brûler les étapes et d'aller au Bayern pour faire n'importe quoi et vivre une saison blanche. Quand on voit Renato Sanches qui est champion d'Europe avec les A (Portugal), qui joue très très peu Voilà je me dis que si je vais là-bas pour jouer en réserve, ça sert à rien donc autant faire une bonne saison en Ligue 1, prendre de l'expérience et y aller étape par étape. C'est flatteur mais le choix de la raison a été plus important pour moi", explique le milieu de terrain du FCN à Onze Mondial.