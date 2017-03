Guingamp enfonce Nancy

Sloan Privat marque l'unique but de la rencontre pour Guingamp qui bat Nancy 1 à 0 en match avancé de la 31e journée de Ligue 1.





Le club lorrain a rapidement compris que la partie serait difficile. A la 27e minute, Diagne percute Jimmy Briand et l'arbitre l'expulse. Sept minutes plus tard, Cuffaut (qui revenait d'une lésion) s'est blessé à une cuisse et a été contraint de sortir. Pour Nancy, la situation est critique après cette quatrième défaite consécutive.



Les Bretons remontent à la 8e place.