Guerre ouverte entre l'OM, l'OL et Monaco pour un joueur de Ligue 2

C'est une véritable guerre qui se déroule entre trois clubs de Ligue 1 pour un jeune joueur, très prometteur, qui évolue actuellement en Ligue 2.

Ferland Mendy, le joueur du HAC, élu meilleur arrière gauche de la Ligue 2 cette saison est pisté par trois clubs de Ligue 1, à savoir l'OM, l'OL et Monaco. D'après les infos de L'Équipe, c'est l'OL qui a ouvert les discussions en premier avant que l'OM et Monaco s'intéressent aussi au joueur. Un rendez-vous entre les dirigeants phocéen et l'entourage du joueur, est prévu dans les jours qui arrivent. Le HAC demande 5 millions d'euros pour un joueur qui possède un contrat qui se termine en juin 2018.