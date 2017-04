Guedes attend son heure

Arrivé au mercato hivernal en provenance du Benfica Lisbonne pour 30 millions d'euros, Gonçalo Guedes n'a que très peu joué depuis ses débuts sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le jeune international a pour l'instant été titularisé à une seule reprise. Malgré ce faible temps de jeu, il est prêt à continuer l'aventure.

Selon Joao Tralhao, son formateur au Benfica, resté très proche de lui, Guedes est très bien à Paris et attend son heure.



"Quand on voit le groupe du PSG, ce n'est pas une surprise pour moi qu'il ne joue pas plus. Non seulement Gonçalo est très jeune, mais il n'a connu qu'un club, Benfica. La culture, le Championnat, tout est nouveau pour lui, il y a un temps d'adaptation nécessaire. Je l'ai souvent au téléphone, il me loue la qualité et la mentalité du groupe. Il me dit qu'il apprend beaucoup. Il est timide, oui, il n'ose pas trop faire des fautes en français (rires). Mais c'est quelqu'un qui ne lâchera pas parce que c'est un vrai passionné de foot. Je n'ai pas de doutes sur sa réussite. Il faut simplement lui laisser du temps, confie-t-il à L'Équipe.