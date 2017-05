Gourvennec veut conserver deux joueurs défensifs

Auteur d'une belle saison, les Girondins de Bordeaux souhaitent être assez actif sur le mercato. Hormis des arrivées, ils veulent conserver Sabaly et Jovanovic, c'est en tout cas le but de Jocelyn Gourvennec.

"On veut garder Jovanovic et Sabaly et, surtout, ils veulent rester à Bordeaux. Ils veulent continuer avec nous, c'est déjà une très bonne chose. Il ne s'agit pas de faire venir des joueurs qui hésitent, il faut, et c'est leur cas, qu'ils manifestent leur envie de venir aux Girondins. Je ne travaille pas avec des joueurs qui viennent à reculons ou qui se posent trop de questions", a lâché l'entraîneur bordelais. Il ne reste plus qu'a trouvé un accord avec le PSG en ce qui concerne Youssouf Sabaly.