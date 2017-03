Gourcuff : "le relâchement est interdit"

Après la difficile victoire face à Lorient, samedi, les Bretons devront confirmer samedi soir (20h) lors du déplacement à Metz, une équipe en difficulté. Pour le technicien du Stade Rennais, "le relâchement est interdit."



"Le discours ne change pas après le succès contre Lorient. Le premier objectif est le maintien. On fera le point à la trêve. Le relâchement est interdit. Quand on est un peu moins bien dans l'état d'esprit, on le paye cash. Le FC Metz va jouer crânement sa chance. Si on est en retrait dans l'engagement, ça ne passera pas. Et le mercato messin a été important : les arrivées de Fallou Diagne, de Cheick Diabaté ont changé la donne."



