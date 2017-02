Gonalons revient sur l'affaire Lopes

Anthony Lopes a créé une petite polémique cette semaine lors de la rencontre de Coupe de France entre l'OM et l'OL. Sur un maillot qu'il portait lors de l'échauffement, et sur lequel étaient inscrit les noms de tous les vainqueurs de la compétition, le gardien lyonnais avait pris soin de barrer l'inscription "Saint-Etienne". Interrogé au sujet de cette "affaire", Maxime Gonalons a reconnu que son coéquipier avait fait preuve d'une certaine maladresse alors que le derby entre les Verts et les Gones se disputera ce dimanche (21h00). "Si je regrette les phrases pour faire monter la pression ? Oui. Je pense à Antho (Lopes) sur ce qu'il a fait par rapport au maillot. Ça a évolué ces dernières années. Les réseaux sociaux prennent beaucoup de place et on doit faire attention à ce qu'on dit ou on fait. Aujourd'hui, tout prend de telles proportions...", a confié le capitaine lyonnais au quotidien Le Parisien.



Anthony Lopes regrette son geste