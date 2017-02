Gonalons, Aulas, Genesio... les réactions après le derby

"Il y a urgence", estime Maxime Gonalons, après la nouvelle défaite concédée par l'OL à Saint-Etienne (2-0), ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Le capitaine lyonnais regrette un manque de maturité, faisant référence aux expulsions de ses coéquipiers Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso en fin de match.



Après la défaite, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur la situation de Bruno Genesio sur le banc du club rhodanien. Même si les Gones viennent de subir un troisième revers d'affilée toutes compétitions confondues, le président lui a maintenu sa confiance lors de son passage en zone mixte. "Il faut savoir être solidaires au moment voulu. On va prôner l'union sacrée. Bruno Genesio n'est pas du tout en danger. C'est ridicule de penser cela. Je le soutiendrai jusqu'au bout de la saison où on sera, encore une fois, devant Saint-Etienne."



Un Bruno Genesio qui était très remonté après la défaite. "Le résultat est négatif et le comportement a été indigne d'un derby, notamment en première période. On a perdu la plupart des duels, a réagi le coach des Gones sur OLTV. Il y a une crise de résultats car on vient de perdre trois matches de suite. J'ai changé Nabil à la mi-temps, car il fallait réagir tactiquement. On était en grande difficulté sur le côté droit. Toutes les défaites sont difficiles à digérer mais c'est encore plus dur dans un derby. Je ne cible aucune individualité. On gagne ensemble, on perd ensemble."



A l'inverse, l'uteur du premier but de Saint-Etienne, Kévin Monnet-Paquet s'est félicité du "beau visage" montré par son équipe. "On mérite la victoire", a précisé l'ailier forézien en zone mixte.