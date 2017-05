Gomis, parti pour rester à l'OM avec Garcia ?

L'avenir de Bafétimbi Gomis est très incertain avec l'Olympique de Marseille. Meilleur buteur du club, l'OM n'a toujours pas décidé de prolonger son attaquant, prêté par Swansea cette saison.

C'est peut-être la grande question qui va se poser dès le soir de la 38e journée à Marseille, Bafétimbi Gomis va-t-il rester à l'OM la saison prochaine ?



Le projet de Franck McCourt va enfin pouvoir commencer dès le 09 juin prochain avec l'ouverture du marché des transferts. Bafétimbi Gomis, prêté par Swansea cette saison à l'Olympique de Marseille réussit sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Avec 19 buts et 3 passes décisives, l'attaquant est devenu indispensable à l'OM mais son avenir est encore flou avec le club phocéen. Dimanche matin, Luis Fernandez, a déclaré que "Gomis va quitter l'OM", après le match face à Bordeaux l'attaquant a affirmé : "Rester à l'OM ? Malheureusement je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. J'aurais aimé parler un peu plus s'il n'y avait pas de l'enjeu, mais il reste encore un match et on verra bien après. J'ai pris beaucoup de plaisir à Marseille et c'est loin d'être encore fini parce que je n'ai pas encore rempli mes objectifs. C'est possible de rester, bien sûr."



Reste à savoir si les dirigeants de l'Olympique de Marseille pourront trouver une solution de remplacement aussi performante que Gomis. Marseille est prêt à dépenser très gros sur le marché des transferts pour attirer un attaquant. Mais depuis plusieurs semaines, en interne, la prolongation de Bafétimbi Gomis est toujours d'actualité, représentant un cout très faible pour les finances. Mais le gros problème arrive lorsque les dirigeants de l'OM ont proposé un poste de remplaçant ou de doublure à Gomis qui refuse ce poste, lui veut être l'attaquant numéro 1 de l'OM ou alors en duo avec un autre grand attaquant.



Gomis dispose aussi d'un avantage important pour sa prolongation, le souhait de Rudi Garcia qu'il reste avec lui à l'OM : "j'ai échangé avec le coach (Rudi Garcia). Le plus important pour moi, c'était la position du coach, il a dit qu'il souhaitait continuer l'aventure avec moi mais ça dépend de pas mal de choses."



Dès samedi soir, à la fin de la 38e journée, Gomis appartiendra de nouveau à Swansea mais l'OM ne veut pas oublier son attaquant, Hervé Mathoux, l'animateur du CFC, a expliqué dans son émission que Gomis et l'OM envisageraient un transfert définitif : "D'après nos informations, il y a des chances pour que Gomis reste à l'OM". Une affaire qui va donc connaître son résultat dans les jours qui arrivent...



N.P