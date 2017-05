Gomis parle déjà de Marseille au passé

Lors d'une interview accordée à RMC ce lundi, Bafétimbi Gomis a tiré le bilan de sa saison marseillaise tout en évoquant son avenir. L'attaquant olympien attend toujours un signe fort de la part de ses dirigeants. "Je ne peux pas dire que je vais rester. Ce que je peux dire, c'est que j'ai joué un an, que j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis bien content d'avoir laissé la maison propre (...) On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait mais je suis content d'avoir bien défendu les couleurs du club phare de ma région (...) Merci au peuple marseillais et à tous les salariés du club", a souligné le buteur prêté par Swansea. Pour rappel, Gomis a inscrit 20 buts en championnat cette saison.