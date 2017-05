Gomis (OM) : "Rester à l'OM ? Oui c'est une possibilité"

Bafé Gomis était en conférence de presse ce vendredi avant le choc face à Bordeaux, dimanche pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.



"En tant que capitaine, je dois montrer l'exemple jusqu'au bout. Je ne peux pas me laisser polluer avec des négociations. Je vis ça sereinement, je crois en Dieu, il m'a toujours donné cette petite étoile, comme celle de pouvoir venir à l'OM. Je n'y croyais pas. Je pensais faire qu'un an ici et repartir, car le club n'avait pas les moyens de me garder à l'époque. Maintenant on parle que je puisse rester, donc c'est que du bonheur."



"Les discussions avec les dirigeants ? Oui ils se sont rencontrés avec mes représentants. J'ai aussi un peu échangé avec le coach."



"Si cette belle histoire avec l'OM doit s'arrêter, je ne retiendrais que des choses positives. J'ai pris bien du plaisir, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et j'aurai marqué comme je ne l'ai jamais fait dans un club."



"Rester à l'OM ? Oui c'est une possibilité. Je laisse faire les dirigeants et mes représentants. Il y a des discussions qui doivent avoir lieu. On verra."



"Le coach ça lui arrive de me tirer les oreilles, il est très exigeant. C'est ce qui fait que je suis plus performant. On a une belle relation qui dépasse le football. J'ai été marqué par des événements privés cette année, il a toujours eu un mot pour moi. Ca donne envie de donner plus pour lui quand tu vois qu'il te soutient même dans ta vie privée."



"On a un entraineur de classe internationale, on bosse beaucoup à l'entrainement. On saura quoi faire à Bordeaux."



"Cela ne dépend pas que de Bafétimbi Gomis, il y a d'autres joueurs qui peuvent marquer, il y a même Evra maintenant (rires)."



"Elodie (l'attachée de presse) m'a rappelé les souvenirs de l'OM, de voir tout ces grands noms de l'OM qui n'ont pas gagné à Bordeaux, on sent encore plus concerné pour écrire l'histoire."



"Une finale à Bordeaux ? Ca dépendra du résultat, le match contre Bastia aura peut-être aussi une importance. Si c'est le match le plus important de la saison ? Oui, car c'est toujours le prochain."



"Je bosse devant le but pour mettre fin à cette série à Bordeaux. J'ai à coeur, à défaut de gagner de titres avec l'OM, de ramener cette victoire ici."