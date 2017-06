Gomis, Mandanda, Germain, Rami, voici le point mercato de l'OM

Pour le moment l'OM est calme presque une semaine après l'ouverture du marché des transferts. Mais dans les prochains jours, le mercato va commencer à s'agiter du côté phocéen avec des arrivées mais aussi des départs.

Gomis n'évoluera pas sous les couleurs de l'OM la saison prochaine. Il se rapproche de plus en plus de Galatasaray qui d'après les informations de L'Équipe, aurait un médecin à disposition pour partir en France faire passer la visite médicale à l'attaquant. Pourtant l'OM essaye de convaincre le joueur mais avec l'offre importante que propose le club turc, le joueur veut assurer son avenir et Marseille ne peut pas lutter.



Mandanda lui est très proche de rejoindre Marseille mais un peu comme Germain, le dossier stagne et n'avance pas beaucoup. Pourtant la presse annonce que les deux joueurs seront normalement présentés ensemble, "le duo du début du mercato". D'après certaines informations, l'OM a proposé à Crystal Palace une offre de 1,25 M€ plus 750 000 € de bonus. Pour le moment aucune réponse. Dans le dossier Germain, selon RMC, l'OM a effectué une première offre de 5 millions d'euros. Ce qui risque de ne pas suffire, Monaco veut au moins 7 millions pour laisser partir le joueur.



C'est le dossier le plus chaud de l'Olympique de Marseille, Adil Rami se rapproche de Marseille. Comme l'a dévoilé hier France Football, l'OM et le joueur seraient d'accord sur le salaire mais le club n'est pas décidé à payer les 6 millions d'euros que demande Séville pour libérer le joueur pour un joueur de trente et un ans sous contrat jusqu'en 2019. Le directoire de l'OM est très rude dans les négociations !NP