Gomis : "Je n’ai jamais été une doublure et je ne le serai jamais"

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Bafétimbi Gomis revient sur sa saison avec Marseille et parle du prochain mercato de l'OM.

"Je n'ai jamais été une doublure et je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été un attaquant n°2. Je vais tout faire pour marquer encore quelques buts qui me feront franchir cette barre des vingt. Et vous savez très bien qu'un attaquant à vingt buts ne peut pas être une doublure l'année d'après."



"Aujourd'hui, je n'ai pas dit que j'allais rester à l'Olympique de Marseille. J'ai dit : "Pourquoi pas ?" Après, c'est une discussion. Peut-être qu'après cette saison, l'OM me dira : "Merci pour services rendus". Et moi, j'aurais été content parce que j'ai eu la chance de défendre ce projet pendant un an, de fort belle manière, et d'avoir laissé la maison propre si on se qualifie pour une coupe d'Europe."



"Je pense qu'il y aura un recrutement de joueurs importants. Et si je suis là, j'espère que je serai épaulé d'un grand attaquant. Comme ça, quand Bafé ne sera pas dans un grand jour, il y aura quelqu'un d'autre qui pourra marquer", a déclaré l'attaquant de l'OM sur RMC SPORT.