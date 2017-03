Gomis de retour plus tôt que prévu

Enfin une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Selon une source de RMC, Bafétimbi Gomis devrait retrouver son poste d’attaquant très rapidement. Le joueur n’aurait plus de douleurs. Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia et le club Marseillais.



Après avoir fait confiance à Clinton Njie et Remy Cabella lors des rencontres précédentes, Rudi Garcia pourra de nouveau compter sur son attaquant Bafé Gomis. Blessé depuis quelques semaines, l'ancien joueur des Swans (Swansea) va reprendre le chemin de l'entrainement et mieux encore passe des tests physiques aujourd'hui et demain afin de savoir s'il peut être apte à jouer vendredi face au SCO d'Angers.



Malgré tout, il ne faut pas aller trop vite avec le meilleur buteur Phocéen. Le faire débuter contre Angers serait une prise de risque. A Rudi Garcia de prendre la décision.



GZ