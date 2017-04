Gomis allume l'ASSE

Prêté par Swansea à l'Olympique de Marseille, Bafétimbi Gomis réalise une belle saison. Au cours d'un entretien accordé à RMC, il s'est exprimé sur une polémique avec son ancien club, l'AS Saint-Etienne.

" Le lien qui me lie aujourd'hui à Saint-Etienne est affectif. Quand on joue à l'OM, on ne peut pas rêver de jouer à Saint-Etienne. Avec toute l'humilité que je dois avoir là-dessus. Tu rêves de jouer à Saint-Etienne quand tu joues à Sochaux, parce que tu as une progression. Mais quand tu joues à Marseille, en toute sincérité, ce n'est pas une progression de retourner à Saint-Etienne, avec tout le respect que je dois à ce club. Aujourd'hui, je suis capitaine de l'OM. J'ai la chance de participer à ce début de projet. Et je suis à 100% investi ( ) De toute façon, on sait tous que je ne peux pas jouer à Saint-Etienne parce qu'ils ont leur salary cap et je ne peux pas rentrer dans ces finances-là", a confié l'attaquant de l'OM.