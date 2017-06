Giroud possède deux choix en France mais peut-il revenir ?

Il agite la planète mercato depuis plusieurs semaines, Olivier Giroud, va décider dans les prochains jours de son avenir. Les deux Olympiques en France veulent attirer l'attaquant des Bleus mais il faudra sortir le chéquier...



Alors qu'il a réalisé une saison très moyenne avec Arsenal, l'attaquant des Bleus Olivier Giroud agite la chronique mercato et particulièrement en France. L'ancien de Montpellier ne sait pas ce qu'il va faire la saison prochaine et attend des actes de Arsène Wenger pour lui assurer une place de titulaire...pour le moment rien ! C'est dans cette optique que l'attaquant cherche un nouveau club pour la saison prochaine même s'il souhaite rester en Angleterre, le joueur ne veut pas exclure un retour en France.



En Ligue 1, deux clubs veulent le joueur pour mener l'attaque, l'OL et l'OM. Depuis plusieurs mois maintenant, Marseille veut le joueur pour être la figue de l'OM Champions project alors que l'OL est un peu en retard dans le dossier, seulement des discussions pendant les derniers jours. D'après L'Équipe, les deux formations de Ligue 1 sont pas encore prêtes à mettre les 30 millions d'euros demandés par Arsenal dans le dossier. Même si l'OM possède des moyens plus importants que Lyon, le beau recrutement et les ambitions du club pourraient le faire hésiter. Mais dans ce dossier c'est bien le club anglais de West Ham qui possède une longeur d'avance sur les deux français...Reste à savoir si à un an de la Coupe du Monde 2018 en Russie, Giroud va opter pour une exposition maximale en France ou dans un club du milieu de tableau en Angleterre. NP