Giroud parle de son avenir...mais pas de l'OM

L'attaquant d'Arsenal est revenu en conférence sur son futur proche. Pour lui, il sera à Arsenal la saison prochaine et ne parle même pas de la rumeur de l'OM.

"J'ai encore deux ans de contrat à Arsenal et mon avenir est pour l'instant à Arsenal. Je m'y sens bien et j'ai envie de gagner la Premier League ici, c'est un objectif. Après, je ne sais pas de quoi le futur proche sera fait, il faudra composer avec le mercato estival, avoir une discussion avec le coach. Mais il compte sur moi, il a confiance en moi, même si c'est vrai que cette année j'ai eu un temps de jeu limité. Il y a eu des choix en ma défaveur, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai plus sa confiance. C'est sûr que je ne me contenterai pas d'un si faible temps de jeu l'année prochaine. Ça, c'est sûr."