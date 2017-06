Girard ne voit pas Giroud à l'OM ou à l'OL

"Quand vous avez goûté au caviar, difficile de revenir aux œufs de lump... Le moindre club anglais offre un salaire important et vous êtes reconnu dans un championnat qui vous convient. Difficile de revenir s'enfermer en France. Il arrive à maturité, réussit des super trucs en Angleterre et revenir en France serait peut-être plus compliqué sur le plan humain. Ici, bizarrement, il n'a pas une reconnaissance à la hauteur de ce qu'il fait", a déclaré son ancien entraîneur à Montpellier.