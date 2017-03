Gillet n'épargne pas Girard

Le milieu de terrain du FC Nantes Guillaume Gillet se trouve beaucoup mieux depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Sergio Conceiçao sur le banc du FC Nantes.





"On a travaillé sur le plan tactique, je crois qu'on avait de grosses lacunes à ce niveau-là. Il a doublé les séances presque tous les jours quand il est arrivé. On a fait beaucoup de visionnage et il a réussi à mettre le doigt sur nos erreurs. Cela nous a fait du bien. Moi, il a réussi à me rebooster, à me redonner énormément confiance. J'ai le brassard depuis quelques matches, c'est une marque de respect de sa part et je prends ce rôle à cœur."



