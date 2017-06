Ghezzal va quitter Lyon...libre

Alors qu'il était en fin de contrat avec l'OL, Rachid Ghezzal ne va pas prolonger avec le club et va donc quitter Lyon libre pendant le mercato estival.



Jean-Michel Aulas a confirmé le départ de l'algérien, "il y aura à remplacer Rachid Ghezzal. Il sera à remplacer. On a pris la décision, après concertation, de ne pas donner suite aux exigences salariales du joueur. On devra faire un attaquant pour remplacer Rachid."