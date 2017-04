Germain voit un grand avenir pour Mbappé

La France a découvert un phénomène, Kylian Mbappé fait le tour des journaux. En couverture de Marca, AS ou bien l'Equipe, le jeune garçon de 18 ans impressionne de part sa précocité. Doué techniquement et bourré de talent, beaucoup de gens croient en lui dont son coéquipier à l'ASM, Valère Germain.

"Si j'ai peur pour lui ? Non, je sais que c'est un garçon intelligent. Et s'il s'éparpille, on lui dira. Il a la tête sur les épaules, il veut aller très haut et il se donne les moyens. Le foot n'est pas une science exacte, on ne peut jamais rien garantir, mais s'il ne se prend pas la tête, qu'il reste sérieux, il ira très loin. Je ne peux pas dire qu'il sera un immense joueur à 100%, mais à 95% oui. Il est bien entouré, il est intelligent, il n'y a pas de raisons qu'il fasse une mauvaise carrière. Quand il y a un peu d'intelligence, c'est plus simple", explique, sur SoFoot, un Valère Germain visiblement emballé par son jeune coéquipier monégasque.



GZ