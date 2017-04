Genesio : "Une course contre la montre pour Lacazette"

Bruno Genesio qui a annoncé le forfait d'Alexandre Lacazette pour le prochain match contre Angers en championnat, n'est pas non plus certain d'avoir récupéré son joueur pour le match aller de Ligue Europa contre l'Ajax, le mercredi 3 mai.





OL - Genesio : "Une course contre la montre... par Omnisport-fr