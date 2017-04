Genesio satisfait du réalisme lyonnais

Hier soir Lyon n'a pas loupé le coche en allant s'imposer 3-0 sur la pelouse du FC Metz. Les hommes de Genesio ont réalisé un match moyen avec pas mal de pertes de balles. Malgré tout, un succès net sans prendre de but comme l'explique Bruno Genesio.

"On a réussi à prendre le match à notre compte et à être aussi plus efficace, s'est félicité le coach des Gones au micro d'OLTV. L'autre point positif, c'est notre bonne gestion du match après l'ouverture du score. On a tenu, aggravé le score même et aussi achevé la partie sans prendre de but, ce qui est une très bonne chose. C'est bien de prendre les trois points, et dans cet enchaînement de matchs, certains joueurs ont montré que l'on pouvait compter sur eux".