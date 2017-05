Genesio réclame un attaquant expérimenté pour l'OL

Lors d'une interview accordée au Progrès, Bruno Genesio a évoqué la succession d'Alexandre Lacazette et l'arrivée d'un nouveau directeur sportif. Pour épauler Memphis Depay et encadrer une nouvelle génération de jeunes talents prometteurs, l'entraîneur du club rhodanien souhaite l'arrivée d'un joueur expérimenté. "Je vois plus un profil de joueur qui a de l'expérience, parce que déjà, il faut assumer de passer derrière Alex. Il faut une personne avec de l'expérience, de la personnalité. C'est la même situation que quand Alex est passé après Lisandro ou Gomis, qui claquaient beaucoup de buts. C'est un grand joueur, et j'ai avec lui une relation de confiance très forte", a expliqué le coach des Gones avant d'insister sur la nécessité de recruter un directeur sportif. "On doit construire un effectif qui correspond à ce que l'on veut faire en termes de jeu. La saison dernière, par exemple en défense centrale, une hiérarchie s'était dégagée autour de Samuel Umtiti. Ça a été moins le cas cette saison. Un de mes problèmes qui a généré les critiques, a été ça. Il y avait des rasions. Il faut y remédier. Peut-être que le directeur sportif nous aidera à structurer ça", a-t-il poursuivi.