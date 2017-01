Genesio analyse la première de Depay

Memphis Depay a effectué hier soir ses débuts avec l'Olympique Lyonnais lors de la victoire contre l'OM (3-1), dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. L'ailier néerlandais a remplacé Mathieu Valbuena à la 79e minute. Après la rencontre, le coach des Gones Bruno Genesio a livré son sentiment sur les débuts de l'ancien Mancunien. "Memphis se sent plus à l'aise à gauche même s'il est capable de jouer partout. Il a montré qu'il pouvait s'intégrer dans la philosophie de jeu. J'ai déjà vu une relation technique avec les autres joueurs et j'ai aimé ses replacements défensifs. Il lui manque le rythme des matchs mais il est bien physiquement. Il a tellement d'envie que ça va le faire très vite. C'est un atout et une variété supplémentaires pour notre équipe."