Genesio a fait le point sur l'avenir de l'OL

Depuis quelques semaines, Lyon est dans la tourmente. De nombreux dossiers notamment celui de Lacazette, Tolisso, Gonalons ou encore Bruno Genesio sont sur la table. L'entraîneur est revenu sur les cas de chacun ainsi que le sien.

Bruno Genesio :



"Je suis en contact avec Jean-Michel Aulas tous les jours donc je n'ai pas besoin d'attendre une conférence de presse pour savoir ce qu'il pense de moi, mais c'est toujours agréable de l'entendre le dire clairement.



C'est un soutien important pour moi. Je conçois que des gens ne soient pas d'accord avec moi mais je me concentre sur mon travail. Je veux bien m'expliquer sur certains choix, les changements de systèmes, le fait qu'il n'y ait pas eu de charnière stable... Mais je pense que des limites ont été franchies cette saison. J'admets ne pas avoir tout bien fait, je l'ai toujours dit. Ce qui me gêne, c'est que le débat soit uniquement vu sous l'angle négatif et je ne pense pas être parano.



Le président a dit qu'il y avait une possibilité pour que Maxime nous quitte car le joueur n'a pas eu de proposition de prolongation. Mais il peut aussi rester. J'envisage les deux options", a-t-il répondu avant de parler de l'ambiance au sein de son groupe. "Je n'ai pas ressenti de problème particulier, peut-être que des joueurs étaient touchés mais je n'ai rien vu "





Lacazette, un leader d'attaque



"La perte d'Alex est quelque chose de très important pour le club. C'est un leader d'attaque et j'ai une certaine relation avec lui, nous sommes très proches. Il faudra trouver le bon successeur d'Alexandre, si départ il y a", a-t-il déclaré jeudi. L'attaquant rhodanien disputera peut-être son dernier match avec l'Olympique Lyonnais samedi contre Nice.