Garde conseil à Lacazette de partir

Auteur d'une très belle saison avec l'Olympique lyonnais, Alexandre Lacazette ne devrait pas rester dans le Rhône cet été. Courtisé par Dortmund, l'Atletico ou encore le Milan AC, l'international Français doit partir selon son ancien coach Remi Garde.

"Je pense que c'est un très bon joueur. J'ai l'impression qu'il est prêt maintenant, il est assez fort mentalement pour s'imposer dans n'importe quelle équipe, a assuré le technicien au Guardian. Je le connais très bien. Il a beaucoup progressé grâce à son implication à l'entraînement. Sa façon de soutenir et de mener l'équipe cette saison est incroyable. Il n'a jamais quitté Lyon auparavant, et en tant qu'enfant de Lyon, je sais que le fait de quitter sa ville pour la première fois est difficile. S'il choisit le bon club, le bon manager, et qu'ils se montrent patients avec lui, ils seront récompensés", a-t-il expliqué.