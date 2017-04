Garcia : "Si on est Européen, c'est inespéré"

Rudi Garcia était en conférence de presse cet après-midi avant le match face à Caen dimanche après-midi.

"Sertic forfait, il pourra peut-être jouer un des derniers matchs de la saison. Vainqueur, ça va."



"Bafé nous sera utile, son retour est une bonne nouvelle. Il manque quelqu'un dans la surface pour marquer."



"Je pense que ça joue beaucoup dans la tête, c'est un problème de détermination, on n'en fait pas assez. On doit jouer à l'extérieur comme à domicile. Si on est Européen, c'est inespéré. Mais on verra ça à la fin de saison."



"Les déclas de Gomis ? Je ne dis jamais à personne qu'il sera titulaire. Des joueurs partent avec plus de crédits que les autres, mais moi je fais jouer ceux qui me font gagner, qu'importe le nom. L'exemple cette saison c'est Rolando et Lopez."



"On a besoin d'avoir du vécu. Regardez le PSG ou Monaco, ça fait longtemps que les joueurs jouent ensemble."