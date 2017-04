Garcia :"On restera en Europe pour la préparation d'avant-saison"

Rudi Garcia, le coach de l'OM, était en conférence de presse avant le match face à l'ASSE, dimanche 21h00.

"On se met en mode préparation victoire. Comme Pat l'a dit, il y a des joueurs capables d'emmener l'équipe vers cet objectif. On s'endort quand on va bien, et on est mieux quand on est dos au mur. Il ne faut pas trainer en route. C'est une chance de rencontrer nos concurrents directs."



"Tant qu'on a des occasions, ça va. On aurait dû marquer dans le jeu contre Dijon et on a tiré 19 fois en seconde période. On ne cadre pas assez, il faut retrouver cette efficacité."



"On a des joueurs importants qui doivent faire des différences. Une équipe c'est un tout, c'est un équilibre. On voit trop Pelé en ce moment. Il faut qu'on retrouve une équipe qui joue tout un match. Il faut faire un grand match car c'est une grande affiche devant nos supporters."



"On restera en Europe pour la préparation d'avant-saison. On a déjà planifié la date de reprise. Notre préparation n'est pas dépendante d'une qualification en Europe League. Un coach espère toujours avoir un recrutement rapide."



"Cabella risque d'être absent, il a eu une alerte musculaire à la cuisse lors du dernier match."



"Aubameyang, j'en garde un bon souvenir à Lille. Il jouait sur le côté. Il y avait du monde en attaque. Ce n'est pas évident de voir qu'il allait être le grand joueur qu'il est aujourd'hui. A force de bosser, il a mis au fond les occasions qu'il se créait."



