Garcia : "Njie sera Olympien la saison prochaine"

Rudi Garcia a confirmé en conférence de presse que l'attaquant de l'OM cette saison sera normalement à Marseille la saison prochaine.

Garcia : "Njie ? Il me semble que Tottenham a une option pour récupérer Clinton. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec lui. Mais on peut penser qu'il sera Olympien la saison prochaine"