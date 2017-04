Garcia (Marseille) :"Il faut viser la 4e place" en Ligue 1

Avant le match face à Nancy vendredi pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, Rudi Garcia était en conférence de presse cet après-midi.

"Cabella on ne sait pas, il n'a pas fait d'entrainement avec le groupe. Peut-être qu'il le fera demain, peut-être que je le prendrai. Tout le monde est disponible sinon. On a mis plus de buts quand Bafé n'était pas là, alors c'est une bonne nouvelle ! Contre St-Etienne, c'était le jeu que je prône, on y est arrivé pendant 85 minutes."



"Il faut viser la 4e place désormais. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que si on gagne nos cinq derniers matchs, on sera 5e de la Ligue 1. On ne regarde pas Lyon, on regarde Bordeaux qui est juste devant. Lyon il faudra voir à combien de points on est d'eux. On doit tout donner pendant un mois. Ca vaut le coup des sacrifices pendant un mois pour avoir une saison prochaine plus colorée avec l'Europe."



"Morgan ? Un bon joueur avec d'autres bons joueurs, ça peut que fonctionner. Il nous apporte des choses différentes de ses collègues au milieu. Il est capable de projeter vers l'avant. C'est un box à box avec un style plus technique que physique. Il peut s'améliorer au niveau mental comme les autres."



"Sakai a progressé, il a cette capacité de bien combiner sur le côté droit, il est capable de répéter les courses. On a retrouvé deux latéraux spécifiques avec Evra à gauche. Ils peuvent mieux faire sur le plan offensif."



"Je ne vais pas parler de la saison prochaine, sinon les joueurs ne comprendraient pas que je leur dise de se concentrer sur ce sprint final. On a un potentiel offensif, on l'a mis assez souvent, il faut arriver à le faire dans la continuité. A chaque fois qu'on a été bon dans le pourcentage de tirs cadrés, on a gagné. C'est une donnée importante."



