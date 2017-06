Garcia impose ses choix à Marseille

Le mercato s'annonce très important pour l'Olympique de Marseille, construire une équipe et partir à la conquête de la Ligue des Champions, c'est l'objectif du club pour la prochaine saison. Pour construire son équipe, Garcia est le seul décideur sur le plan sportif.

D'après les informations du quotidien L'Equipe, Rudi Garcia est le seul décideur sur le plan sportif de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui donne son dernier mot sur les dossiers en étroite collaboration avec Andoni Zubizarreta. Marseille veut construire une équipe compétitive et cela passe par une meilleure organisation que les années précédentes.



Après avoir donné son accord, c'est Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud qui procèdent aux négociations avec les joueurs. Pour le moment, l'OM piste 8 postes prioritaires : un gardien, deux défenseurs centraux, un latéral droit, deux milieux et deux attaquants.