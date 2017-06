Garcia "comprend" Conceiçao

Rudi Garcia est revenu dans France Football sur l'affaire Sergio Conceiçao avec le FC Nantes. L'entraîneur de l'OM comprend le technicien portugais qui a une envie de rejoindre Porto.

"Honnêtement, je le comprends, déclare l'entraîneur de l'OM. Quand on demande à un coach de faire ses valises, ça ne choque personne. Pourquoi ça choquerait quand un entraîneur veut trouver mieux ailleurs? Bien sûr, il y a des personnes et des contrats à respecter. Mais aujourd'hui, les contrats pour les joueurs, on les allonge plus dans une perspective de revente que pour les retenir le plus longtemps possible au club. Quand tu fais quatre ou cinq ans dans un club, c'est déjà le bout du monde."