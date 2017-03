Garcia : "A priori, notre plus haut possible, c'est 5ème"

Cet après-midi, Rudi Garcia et Hiroki Sakai se sont présentés devant la presse pour parler de la saison et du match à venir contre le SCO d'Angers. Voici qu'on peut en retenir.



Une nouvelle série de victoires:"Si seulement, mais pour faire ça, il faut battre Angers. Je connais le calendrier jusqu'à la trève internationale mais je ne le connais pas après. L'objectif c'est d'être 5ème vendredi à 22h50".



"On a montré que sans Bafé Gomis, on pouvait marquer des buts. 10 en 4 matchs".



"Jouer pour gagner, il n'y a que ça qui nous anime. il n'y a que ça qui m'anime moi, en tout cas".



Attention à Angers."Il font du bon travail".



Thauvin en bleu:"Il faudra qu'il continue a faire des match comme à Lorient. il fait une saison intéressante mais il doit devenir un leader d'attaque. En tout cas c'est un joueur très agréable. Il faudra qu'il continue comme ça pour frapper à la porte des Bleus".



"Cet effectif a été fait en dépit du bon sens".



Cabella, sa meilleur place, c'est sur le banc ? "Non, je me refuse à penser comme ça".