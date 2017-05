Garande : "encore à Caen la saison prochaine"

Patrice Garande est revenu sur son avenir après le maintien en Ligue 1 de l'équipe. Pour lui, aucune autre solution, il sera sur le banc de Caen la saison prochaine.

"Ce n'est pas parce qu'il y a eu un article dans L'Equipe d'un journaliste qui ne m'a même pas eu (expliquant que Patrice Garande avait pris la décision d'arrêter)... Je ne sais pas comment il est rentré dans ma tête (sarcastique). J'ai encore un an de contrat et je serai toujours au Stade Malherbe la saison prochaine sauf si mon président (Jean-François Fortin) me dit qu'il a envie de changer pour donner un nouvel élan. Mais peut-être qu'il aura aussi envie de me prolonger pour continuer le travail qui a été entrepris depuis six ans, depuis que j'ai repris l'équipe. Maintenant, mon cas personnel n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le club".