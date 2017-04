Galtier : "La pire prestation de mes neuf ans à la tête de l'équipe"

Christophe Galtier, abattu après la large défaite subie à Marseille (4-0), se voulait fataliste par rapport à la course pour l'Europe. Mais plus qu'un bon classement qui s'éloigne, le coach des Verts regrettait ce qu'il considère comme son plus mauvais match depuis son arrivée en tant que numéro un dans le Forez. ''Et il a fallu que ce soit à Marseille'', a conclu l'ancien ''minot'', dans un soupir désabusé, avant de quitter la salle de presse.





