Galtier écrit aux supporters des Verts

A la fin de la saison, Christophe Galtier quittera Saint-Etienne qu'il entraîne depuis 2009. Avant de faire ses adieux à Geoffroy-Guichard, dimanche soir à l'occasion de la venue de Paris Saint-Germain, il s'adresse aux supporters des Verts.

Entraîneur de l'AS Saint-Etienne depuis décembre 2009, Christophe Galtier a écrit une lettre manuscrite aux supporters des Verts, lettre intégrée au programme du match de dimanche et que son club a publiée sur son compte Twitter (voir ci-dessous).



"Chers supporters, nous avons partagé ensemble de grands moments d'émotions et de joie qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je me souviendrai de l'élan et des chants qui nous ont portés jusqu'en finale de la Coupe de la Ligue (ndlr: gagnée par Saint-Étienne en 2013). Je me souviendrai aussi de la force et de l'énergie que vous avez données en Coupe d'Europe. Je me souviendrai de tout. Le Chaudron est un stade unique que vous savez sublimer. Les Verts ont besoin de vous. Croyez toujours en eux! Au revoir et merci! Allez les Verts." A 50 ans, Galtier a en effet choisi de ne pas renouveler son mandat à la tête de l'ASSE. Mais il a visiblement été marqué par son expérience stéphanoise.