Galtier: "c'était la bonne décision"

Le départ prématuré d'Anthony Mounier, sous la pression des ultras de l' AS St-Etienne hostiles à la venue de l'ex-Lyonnais, est "une situation agréable pour personne", a regretté l'entraîneur des Verts Christophe Galtier. "C'était la bonne décision. Certaines fois il ne faut pas avoir honte de faire un pas en retrait", a assuré l'entraîneur stéphanois, selon lequel Mounier "avait été très bien accueilli par l'ensemble du vestiaire et de l'encadrement (...) C'est un joueur de qualité et je suis certain qu'il trouvera un projet à la hauteur de ses attentes."



Le joueur, qui avait été prêté pour six mois avec option d'achat à l'ASSE, a été formé à Lyon et est ensuite passé par Nice et Montpellier. Il devrait finalement être prêté à l'Atalanta Bergame.



