Galatasaray prêt à jeter l'éponge dans le dossier Gomis ?

Galatasaray ne rigole pas avec son recrutement. Alors que Gomis prend largement son temps pour réfléchir à sa situation, le club turc commence à s'impatienter et souhaite une réponse ferme du joueur dans la journée. Pour rappel, le club lui a proposé un contrat de 3 ans et un salaire de 3,4 millions d'euros par an. Une situation tendue qui pourrait profiter à l'OM...